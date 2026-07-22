Megrepedt a baseballjátékos heréje a balul sikerült ütés után

Az Athletics MLB-csapatának játékosa az Arizona Diamondbacks elleni mérkőzés ötödik inningjében sérült meg, amikor az ütőjéről nagy sebességgel levágódó labda az ágyékába csapódott.

Joshua Kuroda-Grauer has undergone surgery for a ruptured testicle after this moment last night. Somehow he still singled right after. All-time sports accomplishment. No debate. pic.twitter.com/Mql8VuE8UH — Baseball Is Dead (@baseballisdead_) July 21, 2026

Kuroda-Grauer pokoli fájdalmat élt át, egy ideig a földön feküdt, de összeszorította a fogát, és rögtön a következő dobásnál úgy találta el a labdát, hogy be tudott futni az első bázisra.

Az egyik baseballal foglalkozó X-oldal egyenesen minden idők legnagyobb sportteljesítményét emlegette, ami nyilván túlzás, de le a kalappal a 23 éves játékos előtt.

Aki azóta túl van a műtéten, és felkerült az Athletics sérültlistájára. A meccset az Arizona extra inning után 6-5-re nyerte.