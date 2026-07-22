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Megrepedt a baseballjátékos heréje a balul sikerült ütés után

megrepedt a baseballjátékos heréje a peches ütés után
Norm Hall / Getty Images
admin Dajka Balázs
2026. 07. 22. 13:34
megrepedt a baseballjátékos heréje a peches ütés után
Norm Hall / Getty Images
Joshua Kuroda-Grauer súlyos sérülést szenvedett, ennek ellenére hősiesen elvégezte a dolgát. Azóta túl van a műtéten is.

Az Athletics MLB-csapatának játékosa az Arizona Diamondbacks elleni mérkőzés ötödik inningjében sérült meg, amikor az ütőjéről nagy sebességgel levágódó labda az ágyékába csapódott.

Kuroda-Grauer pokoli fájdalmat élt át, egy ideig a földön feküdt, de összeszorította a fogát, és rögtön a következő dobásnál úgy találta el a labdát, hogy be tudott futni az első bázisra.

Az egyik baseballal foglalkozó X-oldal egyenesen minden idők legnagyobb sportteljesítményét emlegette, ami nyilván túlzás, de le a kalappal a 23 éves játékos előtt.

Aki azóta túl van a műtéten, és felkerült az Athletics sérültlistájára. A meccset az Arizona extra inning után 6-5-re nyerte.

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