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Tragédia a vb-győzelem után: Ünneplés közben meghalt egy 13 éves fiú Spanyolországban

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A szökőkút, ahol a baleset történt.
admin Ősze András
2026. 07. 20. 10:41
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A szökőkút, ahol a baleset történt.
Az ünneplő tömeg alatt összeomlott egy szökőkút.

Spanyolország nyugati részén meghalt egy 13 éves fiatal Ciudad Rodrigo városában, vasárnapról hétfőre virradó éjjel, azt követően, hogy a spanyol labdarúgó-válogatott világbajnoki döntőben elért győzelmét ünneplő tömeg alatt összeomlott egy szökőkút, amire a szurkolók felmásztak– számolt be a városi önkormányzat közlése alapján az MTI.

A Ciudad Rodrigo-i önkormányzat kifejezi fájdalmát és részvétét a 13 éves fiú halála miatt, ami a spanyol válogatott világbajnoki győzelmének ünneplése lett volna, tragédiává változott

– írta az önkormányzat Facebook-oldalán. A testület egyben gyors felépülést kívánt a többi sérültnek.

Helyi idő szerint éjjel, fél egy után néhány perccel a mentőszolgálat több bejelentést is kapott arról, hogy egy szökőkút több emberre rádőlt – közölte hétfő reggel a kasztíliai és leóni mentőszolgálat. A spanyol média szerint több néző is felmászott a szökőkútra, amely súlyuk alatt összerogyott.

Spanyolország ismét világbajnoki címet szerzett

Mint ismert, Spanyolország Ferran Torres hosszabbításban szerzett góljával legyőzte Argentínát, így története során másodszor lett világbajnok.

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