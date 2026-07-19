A mentőben ért véget a kétszeres Tour-győztes pocsék napja

Vasárnap a Champagnole és Plateau de Solaison közötti 183,9 kilométer megtétele és hegyi befutó várt a bringásokra 3950 méter szintemelkedéssel. Az összetett első két helyezettje fáradtan várta a szakaszt:

a sárga trikós Pogacart öt, míg a második pozíciót elfoglaló Vingegaard-t hajnali két órakor keltették a doppingellenőrök.

A hazai közönségkedvenc, az összetettben negyedik Paul Seixas az előző nap vette át a vezetést a fiatalok kategóriájában, 19 évesen és 297 naposan a francia körverseny történetének legfiatalabb trikóviselője lett.

Rendkívül gyors iramot hozott az etap eleje, és már a táv derekán összeállt egy 24 fős szökevénycsoport. Ebben ott volt az összetettben kilencedik Tom Pidcock, így őt és társait három percnél nem engedte messzebb a mezőny, az utolsó hegyhez közeledve viszont már csak két perc volt a különbség.

Vingegaard először kénytelen feladni egy háromhetest

Az esélyesek csoportjában Vingegaard egy kanyarban elesett a mexikói Isaac del Toróval együtt, a kétszeres Tour-győztes Vingegaard fájdalmak közepette, felkötött karral szállt be az orvosi autóba és feladta a versenyt. A dán bringás tizedik háromhetes körversenyén először kényszerült idő előtt kiszállni úgy, hogy nyolcszor is az első két hely valamelyikén zárt.

🚨 VINGEGAARD ABANDONA EN AMBULANCIA El danés sufre una caída y se marcha con el brazo en cabestrillo.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/xaydngD9mJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 19, 2026

Mivel a mezőny bevárta a bukásból felérőket, három percre nőtt a lemaradása, ez a záró hegy lábáig két és fél percre csökkent az élcsoporthoz képest. A hegymenetben Pogacar a csoport élére állt és tempót diktált mexikói csapattársának, ezt csak az olimpiai bajnok Evenepoel bírta velük. Pogacarék csapattársa, a szökésben lévő Adam Yates rövid időre beállt a csoportjukba, amely valamennyi szökevényt levadászta végül.

A nevető harmadik húzta be a szakaszt

A győzelemért így hárman harcoltak, Del Toro – akinek Pogacar nagylelkűen át akarta adni a szakaszgyőzelem lehetőségét – kétszer is próbálkozott megindulással, ám Evenepoel kitartott, majd megindulva leszakította a mexikóit és megnyerte az etapot Pogacarral a kerekén. A dobogóért harcoló Del Toro jelentőset lépett előre összetettben és átvette a fehér trikót Seixastól.