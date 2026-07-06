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Sport

„Arra gondoltam: jaj ne, ez annyira jó, még mennék tovább egy kicsit!” – Törőcsik Zsófia első nőként merült 100 méteres mélységbe az Adrián

törőcsik zsófia 100 méteres merülés adria
Törőcsik Zsófia Sajtó
24.hu
2026. 07. 06. 18:00
törőcsik zsófia 100 méteres merülés adria
Törőcsik Zsófia Sajtó
Törőcsik Zsófia első nőként merült 100 méterre a horvátországi Adriatic Depth Trophy elnevezésű versenyen.

A Világjátékok-győztes, többszörös világrekorder és világbajnok szabadtüdős búvár – menedzsmentjének hétfői tájékoztatása szerint – adriai teljesítményével újabb magyar rekordot állított fel.

A 100 méteres merüléssel ugyanis egy elitklub tagjává vált, mivel az Adriatic Depth Trophy történetében korábban csak Petar Klovar, Vitomir Maricic és Alekszej Molcsanov jutott el ilyen mélységbe, vagyis Törőcsik lett az első nő, akinek összejött ez a teljesítmény.

„Először volt lehetőségem itt mélyre menni, és egyszerűen fantasztikus élmény volt. Talán még soha nem éreztem magam ennyire nyugodtnak és ellazultnak merülés közben.

Amikor 90 méteren megszólalt az órám, csak arra gondoltam: jaj ne, ez annyira jó, még mennék tovább egy kicsit! Még órákkal később is mosolyogtam. Különleges érzés volt első nőként elérni a 100 méteres mélységet az Adrián, és újabb magyar rekordot felállítani.

A világbajnokságokat leszámítva ez volt messze a legjobb mélységi verseny, amelyen valaha indultam. Már most alig várom, hogy jövőre visszatérhessek” – mondta Törőcsik Zsófia, aki áprilisban is történelmi rekordot állított fel a kötél menti, uszony nélküli kategóriában, majd 108 méteres merüléssel új magyar csúcsot ért el páros uszonyos versenyszámban.

A vele készült interjúnkat itt olvashatja:

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Korábban még sosem fordult elő a szabadtüdős merülés történetében, hogy valaki ugyanabban az évben összetett világbajnoki címet nyerjen medencében és nyílt vízen. 2025-ben Törőcsik Zsófia megcsinálta, és bődületes világcsúcsot is döntött. Interjú.
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