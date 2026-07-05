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Sport

Azonnal kizárták a teniszütőjét dobáló tinédzsert Wimbledonban

A wimbledoni centerpálya.
Clive Brunskill/Getty Images
A wimbledoni centerpálya.
24.hu
2026. 07. 05. 10:45
A wimbledoni centerpálya.
Clive Brunskill/Getty Images
A wimbledoni centerpálya.
Azonnal kizárták a juniorok wimbledoni tenisztornájáról Iba Wobkert, a németek feltörekvő játékosát.

A juniorok világranglistáján 24. helyen álló Wobkernek katasztrofálisan sikerült a Maria Valentina Pop elleni mérkőzése, az első szettet 6:0-ra bukta el, a másodikban pedig 5:5-nél veszítette el a fejét. A fontos pont elbukása után ugyanis földhöz vágta az ütőjét, amely hatalmasat pattanva a nézők között landolt.

A szabályok értelmében ez automatikus kizárást von maga után, így a 15 éves Wobker maradék esélye is elszállt a továbbjutásra. A tinédzser egyébként az eltalált nézőkhöz ment ellenőrizni, hogy mindenki rendben van-e, a kizárását pedig simán elfogadta.

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