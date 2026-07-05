Azonnal kizárták a teniszütőjét dobáló tinédzsert Wimbledonban

A juniorok világranglistáján 24. helyen álló Wobkernek katasztrofálisan sikerült a Maria Valentina Pop elleni mérkőzése, az első szettet 6:0-ra bukta el, a másodikban pedig 5:5-nél veszítette el a fejét. A fontos pont elbukása után ugyanis földhöz vágta az ütőjét, amely hatalmasat pattanva a nézők között landolt.

A szabályok értelmében ez automatikus kizárást von maga után, így a 15 éves Wobker maradék esélye is elszállt a továbbjutásra. A tinédzser egyébként az eltalált nézőkhöz ment ellenőrizni, hogy mindenki rendben van-e, a kizárását pedig simán elfogadta.