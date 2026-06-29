Bondár Anna két meccslabdáról kapott ki Wimbledonban

Bondár közelebb állt a sikerhez az argentin Solana Sierra ellen, de 2:2 után mindhárom adogatójátékát elbukta, ami az első játszmát tekintve végzetesnek bizonyult. A brékeső ellen a magyar játékos talált először esernyőt, 4:3-nál egyenesedett ki a játéka és négy bréklabdát hárítva egyenlített.

A döntő szett végjátékában fogadóként az újabb elvett gém után, 5:4-es előnyénél a győzelemért adogathatott. A magyar teniszező szervajátékában két meccslabdához is jutott, de ellenfele hárított, és brékelt. Sierra aztán úgy zárta le brékkel a meccset, hogy 0:40-ről fordított.

Udvardy a 18. helyen kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovával szemben maradt alul, 2:1-nél előnybe került, de 5:4-re így is az orosz lépett el, majd kiváló szervajátékkal előnyt szerzett. A második játszmában is kitartott a lendülete, 3:0-ra elhúzott, innentől pedig simán lehozta a meccset.