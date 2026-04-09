„Az egyetlen szovjetellenes provokáció az orosz vodka reklámja volt” – meghalt Bugár Imre diszkoszvető, aki szembeszállt a kommunista rezsimmel

Eltartott egy ideig, mire a magyar nemzetiségű csehszlovák sportoló rátalált a szenvedélyére. Úgy emlékezett vissza a gyermekkorára, hogy talán soha nem jutott volna el a diszkoszvetésig, de kézilabdázóként próbálkozva egy mérkőzésen úgy találta el az ellenfél kapusának bokáját, hogy az eltört.
Ettől kezdve féltem lőni
– mondta.
Az atlétikában tizenöt éves korától kezdte el kamatoztatni az erejét, emellett szívesen segített szüleinek szülővárosában, Ohradéban.
„Kisfiúként otthon etettem a teheneket. Közben minden nap megkondítottuk a templom harangját, és apámmal kimentünk az erdőbe tűzifát gyűjteni” – melékezett vissza, hozzátéve, hogy a megerőltető versenyekre való kedvenc felkészülése a fűnyírás volt.
Nem érte meg kivándorolni Amerikába
„21 szezont töltöttem atlétikában, a sport sokat adott nekem. Mindig annak éltem, a sport volt a szerelmem” – idézte visszaemlékezésében az Idnes portál.
Azon kevés sportolók egyike volt, akik szembeszálltak a kommunista rezsimmel az 1984-es Los Angeles-i olimpia bojkottjakor.
Bugár úgy vélte, hogy Amerikában könnyedén aranyérmes lehet, elvégre egy évvel korábban megnyerte a világbajnokságot, és remek formában volt. A versenyt azonban ki kellett hagynia.
„Amerikában voltam, amikor lemondták a részvételemet. Azt mondtam, hogy szívesen elmegyek a saját költségemen. De gyanítottam, hogy ez nem fog működni. Azt is, hogy egy amerikai kivándorlás sem segítene. Három évet kellene várnom, hogy versenyezhessek, amit nem akartam” – mesélte, így a legjobb olimpiai eredménye egy ezüstérem maradt, még az 1980-as moszkvai olimpiáról.
Megbocsáthatatlan árulás
Bugár soha nem bocsátotta meg az akkori rezsim árulását.
„Szemrehányásokat tettek nekem, amiért támadtam a bojkottot. De Amerikában voltam, ott nagyszerű volt a hangulat. Az egyetlen szovjetellenes provokáció, amit korábban láttam, az orosz vodka reklámja volt.”
Elmondása szerint ugyanezzel az alkohollal itta le magát, amikor látta az olimpiát, és azt, hogy Rolf Danneberg nyerte meg az aranyérmet. Az a sportoló, aki versenyen sohasem tudta őt legyőzni.
Abban az évben a leggyengébb teljesítményem is elég lett volna egy éremhez Los Angelesben. Aztán a legjobbak mindannyian eljöttek Brüsszelbe abban az évben, ahol 69 méter feletti teljesítménnyel nyertem
– mondta.
Nyert vébét és Eb-t
Los Angeles helyett 1984-ben ismét Moszkvába utazott, egy versenyre, amelyet a szocialista országok sportolói számára szerveztek. És ahol megrovásban részesült, amiért csak a negyedik lett.
„Kényszerítettek, hogy elmenjek arra a hülye olimpiára” – jelentette ki.
Előtte 1982-ben Athénban Európa-bajnoki címet szerzett, majd 1983-ban Helsinkiben világbajnok lett. Országos csúcsát 71,26 méterrel 1985 májusában érte el a kaliforniai San Joséban. Ez a teljesítmény ma is szlovák rekordnak számít.
Kilenc olimpián vett részt, hármon aktív sportolóként, haton lelkes turistaként.
Decemberben Zátopek-díjat kapott
Utoljára 1995. szeptember 17-én, negyvenévesen dobott diszkoszt, utolsó versenyein nagyon szeretett volna 55 métert teljesíteni, mivel 1955. április 14-én született.
„Miután 55,44 méterre dobtam a diszkoszt, meghívtam mindenkit egy sörre, és elbúcsúztam.”
Aktív pályafutása lezárása után Prágában telepedett le családjával. Később is ismert közéleti személyiség maradt, 2016-ban beválasztották a szlovák atlétika Hírességek Csarnokába, 2025 decemberében pedig Helena Fibingerovával együtt Emil Zátopek-díjat kapott sportlegendaként.