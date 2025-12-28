kristina jörgensensportkézilabdanői kézilabda
Külföldön állítják: idő előtt távozik a Győri ETO irányítója

Kristina Jörgensen, a Győr (b), valamint Thale Rushfeldt Deila (k) és Lysa Tchaptchet Defo (j), az Odense játékosai a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében játszott Győri Audi ETO KC - Odense HB mérkőzésen az MVM Dome-ban
Purger Tamás / MTI
24.hu
2025. 12. 28. 17:55
Sajtóhírek szerint jövő nyáron távozhat a Győri Audi ETO KC kézilabdacsapatától Kristina Jörgensen. A hírről a dán játékosokat érintő átigazolási hírekben megbízható Handballtransfer hozta le, amely úgy tudja, egy évvel hamarabb igazol el, mint ameddig a szerződése eredetileg szólna.

A portál értesülései szerint a 27 éves visszatér korábbi csapatához, a francia Metzhez, két szezonra szóló szerződést ír alá.

A Kisalföld megkereste az ETO-t az átigazolási hír kapcsán, ahonnan azt a választ kapták, hogy a klubnak egyelőre nincs információja a játékossal kapcsolatban.

Jörgensen 2024 nyarán érkezett az ETO-hoz, ahol idén bajnoki címet és Bajnokok Ligáját is nyert.

