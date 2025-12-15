női kézilabda vb 2025sportkézilabdahenny reistad
Magyar játékos nem került a kézivébé álomcsapatába, de NB I-es több is

admin Futó Csaba
2025. 12. 15. 03:33
Henny Ella Reistad (Norvégia) lövés közben Emily Vogel (Németország) ellen.
FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
Henny Reistad volt a tgorna gólkirálya és legértékesebb játékosa is.

A Győr három, a Ferencváros egy játékost adott a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság álomcsapatába, a torna legjobbja és gólkirálya egyaránt a norvég Henny Reistad lett.

A nemzetközi szövetség (IHF) honlapja a vasárnap 23-20-as eredményt hozó norvég-német finálé után ismertette a vb álomcsapatát. Ebbe a négy elődöntős csapaton kívül kizárólag a brazil Bruna de Paula került be, klubtársai, a magyar bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő ETO játékosai közül a holland Dione Housheer és a norvég Emilie Hovden szerepel még az All Star-keretben. A Magyar Kupa-győztes Ferencvárost a német Emily Vogel képviseli.

A torna legjobb kapusa a 45 esztendős Katrine Lunde lett, aki várhatóan nagy tornán a trófea felemelésével köszönt el a norvég válogatottól.

Honfitársa, Henny Reistad 55 találattal gólkirály és a legértékesebb játékos lett. Utóbbi címet két éve a norvég-dán-svéd közös rendezésű tornán is kiérdemelte Reistad, mint ahogy a legjobb fiatal játékosnak választott német Viola Leuchter is ismételni tudott.

A hetedik helyezett magyar válogatottból senki nem került az álomcsapatba. A 2027-es vb-t Magyarország rendezi.

A világbajnokság álomcsapata:

  • kapus: Katrine Lunde (Norvégia)
  • balszélső: Antje Döll (Németország)
  • balátlövő: Emily Vogel (Németország)
  • irányító: Bruna de Paula (Brazília)
  • beálló: Sarah Bouktit (Franciaország)
  • jobbátlövő: Dione Housheer (Hollandia)
  • jobbszélső: Emilie Hovden (Norvégia)
  • legértékesebb játékos (MVP): Henny Reistad (Norvégia)
  • legjobb fiatal játékos: Viola Leuchter (Németország)
  • gólkirály: Reistad (55 gól)
