Magyar játékos nem került a kézivébé álomcsapatába, de NB I-es több is

A Győr három, a Ferencváros egy játékost adott a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság álomcsapatába, a torna legjobbja és gólkirálya egyaránt a norvég Henny Reistad lett.

A nemzetközi szövetség (IHF) honlapja a vasárnap 23-20-as eredményt hozó norvég-német finálé után ismertette a vb álomcsapatát. Ebbe a négy elődöntős csapaton kívül kizárólag a brazil Bruna de Paula került be, klubtársai, a magyar bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is címvédő ETO játékosai közül a holland Dione Housheer és a norvég Emilie Hovden szerepel még az All Star-keretben. A Magyar Kupa-győztes Ferencvárost a német Emily Vogel képviseli.

A torna legjobb kapusa a 45 esztendős Katrine Lunde lett, aki várhatóan nagy tornán a trófea felemelésével köszönt el a norvég válogatottól.

Honfitársa, Henny Reistad 55 találattal gólkirály és a legértékesebb játékos lett. Utóbbi címet két éve a norvég-dán-svéd közös rendezésű tornán is kiérdemelte Reistad, mint ahogy a legjobb fiatal játékosnak választott német Viola Leuchter is ismételni tudott.

A hetedik helyezett magyar válogatottból senki nem került az álomcsapatba. A 2027-es vb-t Magyarország rendezi.

A világbajnokság álomcsapata:

kapus: Katrine Lunde (Norvégia)

balszélső: Antje Döll (Németország)

balátlövő: Emily Vogel (Németország)

irányító: Bruna de Paula (Brazília)

beálló: Sarah Bouktit (Franciaország)

jobbátlövő: Dione Housheer (Hollandia)

jobbszélső: Emilie Hovden (Norvégia)

legértékesebb játékos (MVP): Henny Reistad (Norvégia)

legjobb fiatal játékos: Viola Leuchter (Németország)

gólkirály: Reistad (55 gól)