Rövidpályás gyorskorcsolya: olimpiai kvótát szerzett a férfiváltó

A Moon Wonjun, Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összeállítású négyesnek csak annyi dolga volt a fináléban, hogy ne kapjon sárga lapos figyelmeztetést – amit csak súlyos, vagy többszörös szabálytalanság esetén szokott kiosztani a zsűri –, ugyanis a negyedik hely biztos olimpiai részvételt ért.

A magyarok eleinte az élen korcsolyáztak, majd az 5000 méteres táv feléhez közeledve előbb az olaszok, aztán a magyar színekben olimpiai bajnok Liu fivéreket is soraiban tudó kínaiak, végül a hollandok mögé szorultak.

A csapat remekül tartotta magát az öldöklő iramot diktáló három esélyesebb csapattal szemben, amelyek ádáz harcot vívtak a győzelemért.

A hajrá a holland négyesnek sikerült a legjobban, másodiknak Kína, harmadiknak Olaszország ért a célba, a magyarok pedig alig több mint másfél másodperces hátránnyal lettek negyedikek, amivel megváltották repülőjegyüket Milánóba.

Egyéniben két magyar volt érdekelt, a férfiak 1000 méteres versenyének negyeddöntőjében a tavaly honosított Moon nem tudott beleszólni a továbbjutó helyekért zajló küzdelembe, végig az ötfős futam utolsó helyén korcsolyázott. A fináléban a dél-koreai Rim Dzsongun úgy győzött, hogy az utolsó kanyarban előzte meg a magyarként kétszeres olimpiai bajnok, de már kínai Liu Shaoangot.

A nőknél 500 méteren a váltóval junior világbajnok Végi Diána Laura a délelőtti reményfutamokból egy szép győzelemmel pályafutása során először került a negyeddöntőbe, ott viszont a legkedvezőtlenebb, ötös startpozícióján nem tudott javítani. A fináléban a kanadai Courtney Sarault egy parádés előzést bemutatva haladt át elsőként a célvonalon.

A nők 1500 méteres versenyét a dél-koreai Kim Gilli nyerte, míg a 2000 méteres vegyes váltóknál a holland négyes diadalmaskodott. Az összetett vk-ban két kanadai versenyző, William Dandjinou, illetve Sarault végzett az élen.

A négyállomásos vk-sorozat végén a férfi és női stafétáknál nyolc-nyolc nemzet szerzett kvótát, míg a vegyes váltóknál tizenkettő. Minden egyéni távon – 500, 1000 és 1500 méteren – egy nemzet legfeljebb három kvótát szerezhetett, a két rövidebb távon 32-32, míg a leghosszabb számban 36 résztvevő lesz az olimpián.

Ezúttal a váltó révén négy férfi versenyző utazhat a milánói játékokra, míg a nőknél két egyéni kvótát sikerült szereznie a Somodi Maja, Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Sziliczei-Német Rebeka, Somogyi Barbara, Végi Diána Laura alkotta válogatottnak, közülük akiket neveznek a játékokra, azoknak kell szerepelniük a szintén indulási joggal rendelkező vegyes váltóban is.

A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók a 2018-as, phjongcshangi téli olimpiára a maximális, tízfős létszámmal kvalifikálták magukat. Legutóbb Pekingbe öt férfi és három női versenyző jutott ki, de közülük Varnyú Alex nem lépett jégre.

