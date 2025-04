Megintették Zverevet, mert lefényképezte, mekkora különbséggel ítélt hibásan a bíró

Szürreális jelenetért kapott büntetést Alexander Zverev a madridi tenisztornán lejátszott mérkőzését követően.

A világranglista második helyezettje Alejandro Davidovich Fokinát tudta hibára késztetni, de nagy meglepetésére a bíró úgy ítélte meg, hogy a spanyol játékos labdája még pályán belül pattant le. A megdöbbentő ítéletet hallva Zverev Mohamed Lahyani bíróhoz lépett, aki elmondta neki, hogy meghibásodott a számítógép. A német hosszasan kérlelte, még azzal is győzködte a bírót, hogy meg se kell változtatnia az ítéletét, csak nézze meg a labda nyomát a salakos pályán, de végül nem járt sikerrel. Csalódottságában fotót készített az esetről és később azt posztolta a közösségi médiában.

Clay Court tennis is a whole different world

Zverev was trying to do ANYTHING to plead his case pic.twitter.com/GXrK62zklw https://t.co/WEaD4ChIgu

— Barstool Tennis (@StoolTennis) April 27, 2025