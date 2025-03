„Orbán Viktor szereti a sportot, de az eredmények nem igazolják a szakmai hozzáértését” – Kulcsár Krisztián elárulta, miért vállalt szerepet a Tisza Pártban

Mi is beszámoltunk róla, hogy a Tisza Párt február 15-i kongresszusán felszólalt a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi elnöke, Kulcsár Krisztián.

„Szeretnék hozzájárulni egy egészségesebb ország megteremtéséhez, és elérni, hogy a versenysportba ölt közpénzek valódi eredményekben is megmutatkozzanak.

A hazai sportvilágban sokan tartanak attól, hogy egy kormányváltás a sport rovására menne, de ez az aggodalom teljesen alaptalan. A személyem garancia arra, hogy a sport nem szenvedhet kárt

nyilatkozta a a tiszás szerepvállalásáról a korábbi világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó a Telexnek adott interjúban.

Kulcsár Schmidt Ádámról, a sportért felelős államtitkárról megjegyezte, azért töltheti be a tisztséget, mert „a Fideszben nem találtak nála jobbat”. A korábbi MOB-elnök szerint minden sporttal kapcsolatos döntésben Orbán Viktor miniszterelnök mondja ki a végső szót, aki „még azt is láttamozza, hogy egy nemzetközi sportszövetség bizottságába ki jelölhető, és ki nem, sőt még ahhoz is az engedélye kell, hogy egy NB II-es mérkőzést mikor lehet lejátszani.

Orbán Viktor szereti a sportot, ebben nincs vita. De a 19 évnyi miniszterelnökség után indokolt mérleget vonni: az eredmények nem igazolják a szakmai hozzáértését.

Kulcsár elárulta, nem fél attól, hogy a politikai színre lépése okán lejáratókampány indul majd ellene, mert 2021-ben már történt vele hasonló, és ennek lett az eredménye, hogy az elvesztett bizalmi szavazás után távoznia kellett a MOB éléről.

„A lejáratókampány csak erősebbé tett. A sebek beforrtak, az átlátható és tiszta működésbe vetett hitem mit sem változott. (…) Nincs bennem keserűség. Szeretem az olimpiai családot, és büszke vagyok rá, hogy öt éven át vezethettem. Hálás vagyok ezért az időszakért”.

Egy esetleges budapesti olimpiarendezés lehetősége időről időre előkerül, erről Kulcsár azt mondta, „megfelelő társadalmi támogatottság nélkül Magyarországon nem lesz olimpia.