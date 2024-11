A Győr az utolsó tíz percben kiütötte román BL-ellenfelét

A címvédő Győr házigazdaként végig vezetve 31-20-ra legyőzte Korsós Dorina csapatát, a román Rapid Bucuresti-et a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hetedik fordulójában.

A hazaiak keretéből Veronica Kristiansen, a vendégektől Diana Ciuca, Sorina Maria Grozav és Estavana Polman hiányzott. Eliza Iulia Buceschi és Sara Ristovska ott volt a keretben, de egészségi problémák miatt játszani nem tudtak.

Masszív védekezéssel és remek kapusteljesítménnyel kezdett az ETO, erre alapozva a 14. percben már 8-3-ra vezetett. Bár a bukarestiek ezt követően egy 4-1-es sorozattal csökkentették hátrányukat, Per Johansson vezetőedző időkérése után ismét jól működött a győri védekezés, és ez többször is azt eredményezte, hogy a Rapid támadó szabálytalanságot követett el.

A 26. percben visszaállította az ötgólos különbséget a címvédő, amely a szünetben 16-11-re vezetett.

Hatadou Sako továbbra is bravúrosan védte a hazai kaput, erre alapozva a második félidőben is magabiztosan őrizte előnyét a Győr, amely továbbra sem játszott tökéletesen – elsősorban támadásban –, de erre ezúttal nem is volt szüksége. Csaknem nyolc percig nem talált be a Rapid, de voltak olyan időszakok a meccsen, amikor kiegyenlített játék zajlott a pályán, a befejezésekben viszont a hazaiak voltak sokkal hatékonyabbak.

Az ötvenedik percig tartotta az öt gól körüli hátrányt a Rapid, amely a létszámfölényes támadójátékkal sem tudott felzárkózni, ráadásul az utolsó tíz percben egy 7-1-es sorozattal kiütésessé tette sikerét az ETO.

A házigazda fölényét és remek védekezését jól mutatja, hogy tizeneggyel több kapura lövése volt, mint ellenfelének.

Dione Housheer hat, Fodor Csenge öt, Rü Unhi négy góllal, Hatadou Sako tíz védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Albertina Kassoma öt, Korsós Dorina két góllal, Denisa Sandru 13 védéssel zárt.

Az öt győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel csoportjuk első helyén álló győriek november 17-én mostani ellenfelük, a Rapid otthonában folytatják szereplésüket a BL csoportkörében.