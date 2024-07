„Ez egyértelműen Rabb Krisztián érdeme”

Óriási csatában a sokáig hátrányban lévő magyar férfi kardcsapat 45-43-ra legyőzte Iránt, ezzel ott van az olimpiai döntőben, ahol majd Dél-Korea lesz az ellenfél.

Magyar szempontból az elődöntő hőse egyértelműen Rabb Krisztián volt, aki élete első olimpiai vívásán szinte egyedül fordította meg a mérkőzés állását. Társai ennek megfelelően maguk elé is tolták az interjúk során, kiemelve, hogy a győzelem, „egyértelműen az ő érdeme”, így az M4 is elsőként szólaltatta meg.

Úgy mentem fel a pástra, hogy nagyon nem kell más csinálni, mint vívni, az meg úgyis megy. Hozzátettem, amit tudtam, a többiek meg befejezték

– foglalta össze Rabb az olimpiai debütálását. Később az MTI-nek nyilatkozva elismerte, az irániakat meglephette a gyorsasága, ahogy az is, hogy a válogatott be merte vállalni a váltást az elődöntőben. A 22 éves vívót menet közben cserélte be a stáb Gémesi Csanád helyére. Utóbbi elismerte, hogy nem sikerült jól az első asszója, de az egész csapat tudta, hogy Rabbra számíthatnak a nehéz helyzetekben.

Ezúttal Szilágyi Áron is mikrofon elé állt, ő a csapat tartását emelte ki. Mint mondta, az elején úgy tűnhetett, hogy meglepnek minket az irániak és szinte lehengerelnek, de Rabbnak köszönhetően elkezdett a csapat kapaszkodni. „Láttuk, hogy jobb vívók vagyunk” – emelte ki a háromszoros olimpiai bajnok, aki a győztes tust bevitte. Ennek kapcsán azt mondta, évek óta ez a dolga, mindegy, hogy előny, hátrány vagy egál, neki meg kell oldania a végén. Egyúttal cáfolta, hogy sérült lábbal vívott volna, így minden bizonnyal a döntőben is ott lesz.

Az MTI-nek Szatmári András is arról beszélt, hogy Rabb színre lépésének köszönheti a csapat, hogy az olimpiai aranyért vívhat.

Az elején voltak komoly nehézségeink, és nem rejtem véka alá a véleményemet, Krisztián becserélése után változott a mérkőzés képe, olyan lendületet adott nekünk, amit aztán Áron és én is tudtunk folytatni. Abszolút neki köszönhetjük azt, hogy olimpiai döntőt vívhatunk. Áronnal éppen azt beszéltük a végén, hogy nekünk két asszót meg kell nyerni ott, mert Kiki úgyis megcsinálja

– nyilatkozta a magyar kardcsapat tagja.