Index: Shane Tusup kétmilliós edzői életjáradékért perelné a magyar államot

Shane Tusup azért perelné a magyar államot, hogy ő kapja a Hosszú Katinka olimpiai érmei után járó több, mint kétmilliós edzői életjáradékot – írja az Index.

Az amerikai származású, évek óta Magyarországon élő Tusup 2012 és 2018 között volt Hosszú Katinka edzője, 2012 és 2019 között házasok is voltak.

Hosszú Katinkának havi 2 112 400 forint jár 35 éves korától, amelyet május 3-án töltött be az olimpiai bajnok úszó. Ez az összeg jár edzőjének is, aki azonban nem Tusup, mert az olimpiai bajnok úszó a nagyapját, Bakos Lászlót jelölte meg az életjáradékra jogosult edzőként. Bakos László 2023 januárjában hunyt el, és azóta senki nem kapja az edzői járadékot – írja az Index.

Tusup korábban nem is lett volna jogosult, mivel 2022 szeptemberéig nem magyar állampolgár volt, ráadásul a 45 évet sem töltötte be, így több kitételnek sem felelt meg. Egy kiskapu szerint azonban így is járhat neki, mivel az edző bármilyen életkorban jogosult a járadékra, ha az általa edzett sportoló betöltötte a 35. életévét.

Az Index információit a Magyar Olimpiai Bizottság megerősítette, de közölték, hogy nem ők az illetékesek, hanem a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó Sportért Felelős Államtitkárság, amely a portálnak egyelőre nem válaszoltak.