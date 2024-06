Késely Ajna Eb-aranyat nyert, Milák olimpiai szintet úszott

A 22 éves magyar versenyző nagyjából a táv feléig csak utazott a mezőnnyel, utána viszont könnyedén lépett el, és 8:29.96 perccel, több mint három és fél másodperces előnnyel csapott a célba.

Késely ezzel pályafutása első Európa-bajnoki címét szerezte, egyúttal a magyar küldöttség első aranyát a szerb fővárosban. A szám másik magyar döntőse, Kapás Boglárka 8:40.33 perccel a hetedik lett.

A vegyes zónában mindkét magyar úszó elérzékenyült:

„Az edzőm, Kovács Ottó pontosan ilyen időt várt tőlem, a tervem nagyjából ez volt, de talán még egy kicsit korábban is indultam el, mert éreztem magamban az erőt, ez volt a papírforma. Nagyon akartam már ezt az egyéni aranyérmet, amit Ottó bá’nak küldök, és szeretném megemlíteni Turi Györgyöt, akinek nagyon sok munkája van bennem, az állóképesség onnan is jön” – nyilatkozta Késely.

Kapás Boglárka sírva érkezett a vegyes zónába, mint elmondta alapvetően magát a számot búcsúztatja, hiszen hosszú évekig erre készült, a 2016-os riói olimpián ebben volt bronzérmes, és most utoljára úszta le, mivel az olimpiát követően befejezi pályafutását.

Úszás, Európa-bajnokság női 800 m gyors:

1. KÉSELY AJNA 8:29.96 perc

2. Fleur Lewis (Nagy-Britannia) 8:33.54

3. Deniz Ertan (Törökország) 8:34.31

…7. KAPÁS BOGLÁRKA 8:40.33

Két magyar érem 200 háton

Női 200 háton két magyar érem is született, miután Molnár Dóra ezüst-, Szabó-Feltóthy Eszter bronzérmet nyert.

A 17 éves Molnár kezdett jobban, féltávnál a harmadik volt, míg honfitársa hatodikként fordult. Molnár 150-nél már elsőnek érintette a falat, a dobogóért óriási csata zajlott, a portugál versenyzőnek viszont jobban jött ki a fal, így hét századdal megelőzte a magyart, mindeközben pedig Szabó-Feltóthy bejött a harmadik helyre.

Molnár az eddigi egyéni legjobbjából (2:09.34) bőven lefaragva, 2:09.02-es idővel zárt, míg Szabó-Feltóthy 2:09.21-gyel ért célba.

Nagyon boldog vagyok, mert 2022 óta először tudtam egyéni csúcsot úszni. Az arany nem jött össze, de én inkább az időre mentem, amire nagyon büszke vagyok

– nyilatkozta az MTI-nek Molnár.

Szabó-Feltóthy elmondta, nagyon figyelni kellett az elején arra, hogy ne vigye el őt a hév, ezért is maradt le kicsit a többiektől, hiszen neki az egyenletes, hosszú tempójú úszás az erőssége, ami itt ki is jött. Hozzátette, a végén a hajrája jól sikerült, ez pedig egy jó előjel az olimpiai felkészülés közepén.

Úszás, Európa-bajnokság női 200 m hát:

1. Camila Rebelo (Portugália) 2:08.95

2. MOLNÁR DÓRA 2:09.02

3. SZABÓ-FELTÓTHY ESZTER 2:09.21

Pádár bronzérme

Pádár Nikolett bronzérmet nyert, Ábrahám Minna pedig nyolcadik lett 100 méter gyorson. A hétfői elődöntőből mindkét 18 éves magyar egyéni csúccsal jutott tovább, Pádár a második (54.17), Ábrahám a hetedik (54.90) idővel várta a finálét.

A döntőben ugyan nem tudtak idejükön tovább javítani, de Pádár óriási csatában megszerezte első felnőtt egyéni érmét nagymedencében, míg Ábrahám nyolcadikként végzett első fináléjában.

„Az első tempótól kezdve próbáltam végig magamra figyelni, ami be is vált. Nagyon örülök az időnek is, nem gondoltam volna, hogy százon lesz meg az első érmem, ez pedig nagyon jó előjel a kétszáz előtt. Jó formában érzem magam, most valahogy minden összeáll” – mondta Pádár.

„Nagyon jól éreztem magam az első döntőmben, de azt még azért meg kell tanulnom, hogy kell háromszor egymás után kiúsznom magam. Örülök, hogy sikerült bekerülnöm a döntőbe, összesítésben a tizenharmadik idő volt az enyém az Eb előtt, így nagyon elégedett vagyok” – árulta el Ábrahám.

Úszás, Európa-bajnokság női 100 m gyors:

1. Barbora Seemanova (Csehország) 53.50 másodperc

2. Barbora Janickova (Csehország) 54.17

3. PÁDÁR NIKOLETT 54.22

…8. ÁBRAHÁM MINNA 55.11

Dobogón a mix vegyesváltó

A Kós Hubert, Békési Eszter, Márton Richárd, Senánszky Petra összeállítású 4×100 méteres mix vegyesváltó bronzérmet nyert. A magyar csapat 3:48.79-es idővel ötödikként csapot célba, azonban a lengyel és a görög stafétát kizárták szabálytalan váltás miatt, így lépett fel dobogós helyre a négyes.

Úszás, Európa-bajnokság 4×100 m vegyes, vegyesváltó:

1. Izrael 3:45.74 perc

2. Németország 3:48.12

3. MAGYARORSZÁG (KÓS HUBERT, BÉKÉSI ESZTER, MÁRTON RICHÁRD, SENÁNSZKY PETRA) 3:48.79

Németh gyorsabb volt Miláknál

Milák Kristóf olimpiai szintes időt úszott 100 gyorson, a szám 2022-es Eb-ezüstérmese 48.26 másodperccel teljesítette a párizsi induláshoz szükséges kritériumot (48.34).

A szám másik magyar versenyzője, a februárban, Dohában világbajnoki bronzérmes Németh Nándor – aki első magyarként állt világbajnokságon dobogón 100 méter gyorson és akinek már korábban megvolt a szintje – még ennél is jobb eredménnyel, 48.05 másodperccel végzett a második előfutamban. Csak a románok sztárja, David Popovici előzte őt meg. Övé lett összesítésben a harmadik, Miláké pedig a negyedik idő.

Láttam, hogy az amerikai válogatón most milyen időket úszott az első kettő, 47 elejét mentek, szóval úgy éreztem, kicsit fel kell kötnöm nekem is a gatyát öt héttel az olimpia előtt.

Szeretnék ebből egy kicsit még lefaragni, a második ötven kifejezetten biztató volt, szerintem egy nagyon jó harc lesz majd az aranyéremért” – mondta Németh, aki megjegyezte, az edzések az elmúlt időszakban nem mentek neki jól, ezért kicsit értetlenül áll az itteni jó formája előtt.

A BVSC versenyzője hétfőn a váltóban úszott olimpiai szintes időt 200 méter gyorson, de azt már jelezte, hogy ezt a távot nem vállalja Párizsban.

Milák ezúttal sem állt a sajtó rendelkezésére.

És a többiek

Női 50 méter pillangón Komoróczy Lora délelőtti egyéni csúcsából (26.86) további három századot le tudott faragni, ez összesítésben a 15. helyre volt elég, így nem jutott a döntőbe.

Férfi 200 méter háton az utolsó három alkalommal csap össze egymással az Eb-n Telegdy Ádám és Kovács Benedek, a hazai olimpiai rangsor második és harmadik helyezettje. A Tokióban ötödik Telegdy jelenleg 28 századdal előzi meg honfitársát (1:55.57 és 1:55.85) a párizsi versenyfutásban, amelynek éllovasa, a 2023-ban Fukuokában világbajnok Kós Hubert ebben a számban nem állt rajthoz.

Elsőként Kovács ugrott medencébe, 1:57.99-cel a futam másodikjaként jutott a fináléba, a második előfutamban Telegdy 1:57.12-vel összesítésben a negyedik idővel ment tovább.

Ez nem volt még egy százszázalékos úszás, arra majd szerdán lesz szükség. Szeretném az elejét jobban elkezdeni

– mondta a tokiói olimpián ötödik Telegdy.

Szabó Szebasztián az ötödik helyen végzett 50 méter pillangón.