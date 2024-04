Milák és Hosszú visszatért, Zombori olimpiai időt úszott, megdőlt a legrégebbi országos csúcs – elkezdődött az úszó ob

A nagy visszatérők előtt Zombori Gábor azonnal beindította a versenynapot, ugyanis fölényesen nyerte a férfi 200 méter vegyes döntőjét 1:57.88-as idővel. Ez nem csak egyéni csúcs a számára, hanem olimpiai szintes idő is, így aztán fülig ért a szája a döntőt követő interjúban, ahol még azt is elárulta, nem számított ennyire jó időre, mert főleg a 400 vegyesre készült.

Ezt követően jött a női 200 vegyes döntője, ahol Hosszú Katinka mellett Kapás Boglárka és Sebestyén Dalma is medencébe ugrott, így nagy csatára volt kilátás. A már olimpiai kvótás Sebestyén diktálta a tempót és bár háton megelőzte őt Hosszú, végül magyar bajnokká vált. Kapás jött be másodiknak, harmadikként pedig az olasz vendégúszó, Francesca Fresia ért célba. Mivel azonban ő nem magyar állampolgár, a bronzérem Hosszú nyakába került.

Ez most egy új kezdet, igazából csak néhány hónapot tudtam készülni, itt a végén bizony látszott is, hogy szükségem van még azért némi időre. Továbbra is azért harcolok majd, hogy valamelyik számban sikerüljön teljesítenem az olimpiai szintet