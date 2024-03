Fradi-bravúr a BL-ben: franciaországi győzelemmel lett meg a továbbjutás

Az előző szezonban döntős Ferencváros női kézilabdacsapata 31-26-ra nyerni tudott a Brest Bretagne otthonában a Bajnokok Ligájában, és bejutott a legjobb nyolc közé. Angela Malestein és Janurik Kinga volt a meccs hősei.

A Ferencváros az Érden összeszedett kétgólos hátrányát elég hamar ledolgozta, ugyanis már a harmadik perc végén 2-0-ra vezetett. Ugyan a Brestnek volt több feltámadása is az első félidőben, a francia csapatnak egyenlítenie sem sikerült a szünetig, sőt, volt hogy öttel vezetett a Fradi, a szünetben pedig négygólos fórban volt a vendégcsapat.

Good start for in Brest! Last year’s finalists have to erase a 2-goal-deficit from the 1st leg to make it to the quarter-finals! #ehfcl #clw #daretorise pic.twitter.com/ASH0x4cApJ

— EHF Champions League (@ehfcl) March 24, 2024