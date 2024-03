Három magyar gól is kellett a történelmi BL-továbbjutáshoz

Az SG BBM Bietigheim fennállása során először került a legjobb nyolc közé a női kézilabda Bajnokok Ligájában,

miután a hazai kétgólos sikerét követően a negyeddöntőbe jutásért zajló párharc vasárnapi visszavágóján 31-31-es döntetlent játszott a dán Ikast HB vendégeként.

A német csapat három magyar játékosa közül Faluvégi Dorottya négy kísérletéből hármat értékesített, Háfra Noémi nem talált be, míg a nyáron a francia Chambray Touraine-hez igazoló Szikora Melinda sérülése után továbbra is lábadozik. A Bietigheimre a dán Odense HB vár a következő körben, írja az MTI.

A Bietigheim kapusát, a 16 védést bemutató Gabriela Moreschit választották a meccs emberének.

earns herself the #POTM award with an performance! 1️⃣6️⃣ saves 34% save percentage! #ehfcl #clw #daretorise #MOTW pic.twitter.com/OT8miLNMSw

— EHF Champions League (@ehfcl) March 24, 2024