Debreceni kézis trükkös lövését választották a BL-hétvége legszebb góljának

A DVSC Schaefflert erősítő Szabó Nina egyik találatát választotta a legszebbnek az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a női Bajnokok Ligája-rájátszásának első mérkőzésein.

A 22 esztendős irányító pályafutása második BL-összecsapásán szerepelt vasárnap és hatszor vette be hazai pályán az elmúlt három esztendő végső győztese, a norvég Vipers Kristiansand kapuját a 29-28-ra elvesztett találkozón.

Az EHF által hétfőn megosztott, a negyeddöntőbe jutásért zajló párharcok első mérkőzéseinek legszebb góljait rangsoroló videóban Szabó váratlan, lapos lövéssel talált be a címvédő kapuját.

Szabó gólja 1:15-nél, Lekicé 00:10-nél látható a videón:

5️⃣ Andrea LEKIC

4️⃣ Xenia SMITS

3️⃣ Grace ZAADI

2️⃣ Sunniva ANDERSEN

1️⃣ Nina SZABÓ ️

