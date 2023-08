Hiába kvalifikálta magát, doppingolás miatt lemarad a budapesti vébéről

Hatéves eltiltást kapott Carina Horn dél-afrikai atléta, miután másodszor is doppingoláson kapták. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal be is fejezi aktív pályafutását, hiszen büntetése lejártakor, 2029-ben már 40 éves lesz.

A 100 méteren nemzeti rekordot tartó sprinter szervezetében ezúttal clenbuterolt találtak, és eltiltása azért lett súlyos, mert 2019-ben egyszer már lebukott. Akkor azt állította, hogy táplálék-kiegészítői szennyezettek, és büntetését négyről két évre csökkentették.

Eltiltásának letöltése után tavaly tért vissza, és kvalifikálta magát az augusztus 19-én kezdődő budapesti világbajnokságra, amelyen azonban már nem vehet részt.