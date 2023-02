Ment a bal, repült a törülköző a WBA-címmeccsen

Szombat este szülővárosában, a nottinghami Motorpoint Arénában készült WBA pehelysúlyú címvédésre a brit Leigh Wood a mexikói Mauricio Lara ellen, ám a hetedik menetben egy brutális balhorog szertefoszlatta álmait.

A HUGE left hook ends the fight and crowns a new world champion 🤯#WoodLara pic.twitter.com/JtCh01k0Oz

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 18, 2023