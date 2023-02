Örökre eltiltották a tenisz bundakirályát

A sportág tisztaságáért felelős szervezet (ITIA) csütörtökön közölte, hogy a 36 éves teniszezőt végleg eltiltották nemcsak a játéktól, hanem az edzősködéstől, valamint bármilyen hivatalos, a sportági szövetségek által rendezett és felügyelt teniszverseny látogatásától is.

Racsidi érintett volt két algériai játékos mérkőzésének befolyásolásában is, akiket szintén eltiltott az ITIA, miután a belga társszervezetével közösen lefolytatott bűnüldözési vizsgálatok eredményeként fogadási csalást tárt fel, írta az MTI.

Az ITIA beszámolt arról is, hogy Racsidinak az örökös eltiltás mellett 34 ezer dolláros (12 millió forint) pénzbüntetést kell kifizetnie. A marokkói játékos legjobbjaként az egyéni világranglistán 753. volt 2013 októberében, míg a páros rangsorban 2013 novemberében a 473. helyen állt.

Morocco’s Younes Rachidi has been banned for life by the International Tennis Integrity Unit after being found guilty of 135 match fixing offenses, the most ever recorded.

👎👎👎https://t.co/aOwQw0lEci

— TENNIS (@Tennis) February 9, 2023