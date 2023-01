Iszonyatosan dühösek lehetnek magukra a norvég kézisek az elbaltázott végjáték miatt

A magyarokat legyőző Dánia mellett Spanyolország, Franciaország és Svédország jutott az elődöntőbe a férfi kézilabda-világbajnokságon.

A spanyolok kétszeri hosszabbítás után verték a norvégokat, akik csakis magukat okolhatják, hogy egyáltalán túlórázniuk kellett: 25-24-es vezetésüknél ők támadtak, de elvették tőlük a labdát, a spanyolok pedig – Daniel Dujshebaev révén – az utolsó másodpercben egyenlítettek.

WHAT THE HELL WERE NORWAY DOING!!!! pic.twitter.com/EtKyHojqfQ

Az első ráadásban sem bírtak egymással a csapatok, és a második is kiélezett küzdelmet hozott, végül a spanyolok kapusának bravúrja döntötte el az ütközetet: Gonzálo Pérez de Vargas négy másodperccel a vége előtt 35-34-es spanyol vezetésnél ziccert hárított.

A spanyol kapus védései, a végén látható a legfontosabb:

Gonzalo Perez de Vargas 🔥 A huge game all round — but the 🇪🇸 Spain goalkeeper hast to be considered the crunchtime king for his 17 saves versus Norway 🤯#POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/OHWacOjJa3

— International Handball Federation (@ihf_info) January 25, 2023