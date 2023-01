Kalandos mérkőzésen jutott tovább Fucsovics az Australian Openen

Fucsovics Márton és Bondár Anna is továbbjutott az Australian Open első fordulójából. Udvary Panna és Gálfi Dalma kiesett.

Fucsovics maratoni meccset játszott az argentin Federico Coria ellen hétfőn. Bár a magyar játékos több fontos mutatóban is felülmúlta ellenfelét, rengeteg ki nem kényszerített hibája volt, így kétszer is szetthátrányba került. A negyedik játszmában 2:0-s és 4:2-es hátrányban is volt, ám végül rövidítésben sikerült kiegyenlítenie, az ötödik szettben pedig egy korai bréknek köszönhetően lépéselőnybe került, végül 6:2-re hozta a játékrészt.

A mérkőzés 4 óra 17 percen át tartott.

Bondár Anna a nyitókörben a román Ana Bogdannal (63.) csapott össze, a nyitójátszmában a Hajdúszoboszló SE sportolója kétszer is elvette Bogdan adogatását, miközben sikeresen hárított négy bréklabdát, és 34 perc alatt szettelőnybe került. A folytatásban Bondár 2:0-ra vezetett, de a 30 éves román összeszedte magát, és sorozatban hat gémet hozva kiegyenlített. Az utolsó felvonásban 3:2 után egymás után három brék következett, majd a magyar játékos hozta a szerváját, és 5:3-ra elhúzott. Innen már nem volt visszaút Bogdan számára, a 25 éves Bondár a mérkőzés utolsó hét labdamenetéből hatot nyerve, 2 óra alatt győzött.

Gálfi Dalma szereplése nagyon gyorsan véget ért: mindössze 55 perc alatt kiesett a kínai Cseng Csin-ven (28.) ellen, mindössze két gémet nyert meg. Udvardy Panna is két szettben maradt alul kolumbiai Camila Osorio (84.) elleni mérőzésen: Osorio 4:1-re elhúzott, de a kaposvári játékos utolérte őt, csakhogy 4:5-nél megint elvesztette az adogatását, ami már a szettbe került, míg a második játszma is 4:1-gyel indult a rivális javára, ám ezúttal a 24 éves Udvardy már nem tudott gémet nyerni, és 1 óra 20 perc alatt kikapott.

Ami a párosok szerdán rajtoló küzdelmeit illeti, a nőknél Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic kétszeres AO-bajnok duója az első fordulóban éppen Udvardy Pannával és a spanyol Aliona Bolsovával csap majd össze, Bondár Anna a belga Greet Minnennel az oldalán indul, Gálfi Dalma partnere pedig az amerikai Bernarda Pera lesz.