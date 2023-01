„A sajtó a világ gazemberévé tett” – Djokovic parádés visszatérésre készül

A 35 éves szerb klasszis egy érzelmes televíziós interjúban elevenítette fel az egy évvel korábban történt eseményeket, amikor azért érkezett Ausztráliába, hogy megszerezze a 10. címét, ám hiába voltak igazolásai, miután nem oltatta be magát a koronavírus ellen, végül kitoloncolták az országból.

Djokovic a Channel Nine-nak nyilatkozva arra panaszkodott, hogy tavaly méltánytalanul bántak vele, és azzal vádolta a médiát, hogy rossz színben tüntették fel.

A sportoló ugyan mindig is ellenezte a koronavírus elleni védőoltást, és azóta sem adatta be magának, de azzal érvelt, hogy a közelmúltba esett át a betegségen, így felmentést kért.

A melbourne-i Tullamarine repülőtéren eltöltött 10 órás megpróbáltatás után végül beengedték az országba, azonban a szövetségi kormány közbelépett és hazaküldte. Az akkori bevándorlási miniszter, Alex Hawke azt mondta, már maga az a tény, hogy ott van Melbourne-ben, az oltásellenességet állítja a figyelem középpontjába.

„Akadt még két-három ember, aki tíz nappal korábban pontosan ugyanolyan felmentéssel érkezett Ausztráliába, mint én. Betartottam a szabályokat, a felmentésemet egy független testület és orvosi testület ellenőrizte, azaz érvényes papírokkal érkeztem” – mesélte.

Olyan nagy volt a nyomás a médiában, hogy egyszerűen nem tudtam ellene küzdeni. De nem is akartam ebbe belemenni. Nyilvánvalóan maradni és teniszezni akartam, de egy bizonyos ponton akkora lett az őrület, hogy egy vágyam volt: ki akartam szállni és hazamenni.”

A Djokovic körüli hisztéria csaknem két hétig tartott, mire végül kitoloncolták az országból. Pont azt a cél érte el ezzel a szövetségi kormány, amit a bevándorlási miniszter el akart kerülni: a vitatott ügye eleinte sokkal nagyobb figyelmet kapott, mint maga az Australian Open.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022