Egy férfinak született transznemű bokszolhat-e a nők között?

Atlétikában Caster Semenya első versenyei, majd világ- és olimpiai bajnoki címei, úszásban Lia Thomas megjelenése, amerikai csúcsdöntögetése óta tudjuk, a transznemű versenyzők egyre nagyobb vihart kavarnak a női sportolók között. A talksport.com most arról számolt be, hogy bár az ökölvívás eddig még nem szolgáltatott precedenst, de az egyik legnagyobb profi szervezet, a WBC arra számít, hogy ez hamarosan megtörténhet.

Ezért az eddigiek megoldásokhoz, hormonszint megállapításhoz, gyógyszeres kezelésekhez képest a legegyszerűbb és legésszerűbb döntéssel szeretnék megelőzni a jövőbeni vitákat, egyben mutat példát a sportvilágnak.

A szervezet elnöke, Mauricio Sulaiman elárulta, hogy 2023-ban egy új, független bokszkategóriát kíván létrehozni a transzneműeknek, és „globális felhívást” fognak közzétenni azon transznemű bokszolók számára, akik versenyezni szeretnének egymással, és érdeklődés esetén valószínűleg létrehoznak egy tornát. számukra.

Suliaman határozottan állítja, erre azért van szükség, mert a transznemű harcosok nem versenyezhetnek nem transznemű harcosokkal, ezért szeretné a WBC alkalmazni a „születéskor” szabályt, avagy azt, hogy egy férfinak született transznemű bokszoló ne a nők között, hanem kizárólag egy másik férfinak született transznemű bokszolóval versenyezzen.

Sulaiman a Telegraphnak leszögezte:

„Soha nem engedjük meg, hogy egy férfinak született transznemű bunyós olyan nővel harcoljon, aki nőnek született.

Az elnök kifejtette: „A mi sportágunkban nem lehetnek szürke zónák. Ennek kialakulását átláthatósággal és helyes döntésekkel szeretnénk megelőzni. Mi voltunk az úttörők a női ökölvívás szabályainak megalkotásában is, ezért most is olyan előírásokat alkotunk, amely nem szab gátakat, nem rekeszt ki, hiszen, ha a transzneműek között vannak olyanok, akik bokszolni szeretnének, teljes mértékben megérdemlik, hogy kipróbálhassák magukat. “