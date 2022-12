„Legszívesebben otthon maradnék” – Kyrgios csak a barátnője kedvéért indul a Garroson

Rendkívül vicces megjegyzéssel jelentette be Nick Kyrgios, hogy öt év szünet után újra elindul a Roland Garroson.

Az ausztrál játékos 2017 óta nem volt már a rangaos versenyen, mert elmondása szerint ez a legrosszabb Grand Slam. Ellenérzései dacára 2023-ban mégis elindul, de csak a barátnője kedvéért.

– mondta a 27 éves teniszező.

Nick Kyrgios confirms he will be playing Roland-Garros for the first time in six years… in the most Nick Kyrgios way possible 🤣 pic.twitter.com/mR7Vo4UTNA

— Eurosport (@eurosport) December 12, 2022