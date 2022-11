„Ha ez most az olimpiai kvalifikációs vb, akkor megvan a csapatkvóta” – utoljára Csollány Szilveszter idején szerepeltek ilyen jól a férfi tornászok

Balázs Krisztián döntőbe jutott egyéni összetettben a liverpooli olimpiai kvalifikációs torna-világbajnokságon.

A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint az FTC junior Európa-bajnoka a huszadik helyen végzett a selejtezőben, ez azt jelenti, hogy egymás után a második világbajnokságon lesz magyar tornász az összetett fináléban, tavaly ugyanis Mészáros Krisztofer jutott be.

A felnőtt Eb-ezüstérmes Mészáros ezúttal 28. lett, így negyedik számú tartalékként várhatja a döntőt. Érdekesség, hogy Balázs a selejtezőben csak korláton és nyújtón lett a legjobb, talajon, lólengésen és gyűrűn utolsó lett a magyarok közül.

A selejtező után Balázs Krisztián elmondta: ez az első felnőtt világbajnoksága – tavaly a lábműtétje miatt nem indult –, ezért most helyezésekben nem is gondolkozott. Az összetett fináléba szeretett volna bekerülni, és azt remélte, ha rontás nélkül teljesít, akkor ez sikerülhet.

Ez szerencsére összejött, rontás nélkül tornáztam, fejben is, illetve fizikálisan is összpontosítottam. Azt gondolom, a korlátgyakorlatom kiemelkedően jól sikerült, és a nyújtó is