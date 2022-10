Őrült végjáték után veszprémi bravúrgyőzelem a kézi-BL-ben

A Telekom Veszprém 31-30-ra nyert a dán GOG vendégeként a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, szerdán Odensében.

A vendégek – akiktől ezúttal Omar Jahja hiányzott – öt perc alatt háromgólos hátrányba kerültek (5-2), mert a házigazdák a gyors játékot erőltették. A Veszprém csakhamar felvette ellenfele ritmusát és partner volt a rohanásban, ráadásul mindezt pontos játékkal tette, így Kentin Mahé vezérletével a 18. percben már 11-9-re vezetett. Ezután kettesével születtek a gólok, a bakonyiak immár lassították a játékot, szinte minden támadásukat elhúzták a passzív jelzésig, és ezt is sikerrel tették, hiszen szünetben 16-14-es előnyben voltak, írja az MTI.

A negyvenedik percben a GOG visszavette a vezetést, mert a vendégek visszarendeződése megint nem volt tökéletes. A meccs háromnegyedénél döntetlen volt az állás, ráadásul Sipos Adrián a harmadik kiállítása miatt végleg kivált a játékból. Ezt követően több mint 15 percig felváltva születtek a gólok, majd Morten Olsen találataival a dánok ismét fordítottak, és ekkor már csak három perc volt hátra.

Az utolsó percben Morten Olsen lépéshibája miatt elvették a labdát a GOG-től, veszprémi időkérés után Petar Nenadic tíz méterről a hálóba bombázott, majd az utolsó másodpercben Olsen távoli, pontos kísérletét Rodrigo Corrales kivédte, így a vendégek bravúros sikert arattak a dán bajnok otthonában.

Petar Nenadic and Rodrigo Corrales come up clutch for @telekomveszprem in the dying seconds against @GOGsport! 😲👏#ehfcl #HandmadeHistory pic.twitter.com/p5egwhutLJ

— EHF Champions League (@ehfcl) October 5, 2022