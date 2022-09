Óriási meglepetés a magyar kosarasok Eb-csoportjában

A házigazda németek elképesztő mérkőzésen őrizték meg százszázalékos mérlegüket vasárnap a férfi kosárlabda Európa-bajnokság magyar érdekeltségű kölni csoportjában. A harmadik forduló nyitómérkőzésén a veretlen rendezők alaposan megküzdöttek a nyeretlen litvánokkal: a rendes játékidő 89-89-cel zárult, majd az első hosszabbításnak 7-7 lett az eredménye, végül a hazaiak a második ráadásban csikarták ki a győzelmet, írja az MTI.

A vendégeknél Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans) 34 ponttal és 14 lepattanóval remekelt, míg a német válogatott legjobbja a Los Angeles Lakershez tartó Dennis Schröder lett 25 ponttal.

A második meccs is sok izgalmat tartogatott, az 52-49-cel végződött első félidőben a címvédő Szlovénia volt javarészt előrébb – bár az NBA-sztár Luka Doncic csak 6 pontig jutott –, ám a fordulás után a bosnyákok átvették az irányítást. Dzanan Musa, aki a nyáron Hanga Ádám klubtársa lett a Real Madridnál, szórta a duplákat és triplákat, így az utolsó perc 91-89-es bosnyák vezetéssel indult. Edin Atic négy pontjára az előző Eb legjobbjává választott szlovén Goran Dragic (Chicago Bulls) és Doncic válaszolt, aztán a bosnyákok honosított játékosa, a meccs hősévé előlépő John Roberson 23. pontjával eldöntötte a találkozót, Bosznia meglepetésre nyerni tudott.

A Dallas Maverickst erősítő Doncic 16 ponttal zárt úgy, hogy nyolc triplakísérletéből egy sem volt sikeres.

