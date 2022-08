Már nem meglepetés: Uszik legyőzte Joshuát az év nehézsúlyú meccsén

Az ukrán Olekszandr Uszik megosztott pontozással legyőzte Anthony Joshuát a Szaúd-Arábiában rendezett, vasárnap hajnalba nyúló gálán és megtartotta a WBO, a WBA, az IBF és az IBO nehézsúlyú öveit. Míg tavaly szeptemberben meglepetés volt a győzelme, ezúttal már nem, pedig a brit láthatóan felkészült a visszavágóra és okozott kellemetlen pillanatokat a címvédőnek.

A két bunyós tavaly szeptemberben, a Tottenham focicsapatának stadionjában csapott össze először, akkor a cirkálósúlyban korábban egyeduralkodó Uszik nagy meglepetésre okos, taktikus boksszal, egyhangú pontozással győzte le ellenfelét és elnyerte tőle nehézsúlyú öveit.

A visszavágóra ugyanakkor nem mondhatni, hogy szokványos módon készült volna fel, az orosz-ukrán háború kitörése után visszatért hazájába és belépett a seregbe. Később aztán Lengyelországban kezdte meg a felkészülést a Joshua elleni második mérkőzésre, majd Dubajban folytatta, és olyan erőpróbákat teljesített, mint

Joshua a legutóbbi találkozó óta edzőt váltott, Rob McCracken (akivel olimpiát és világbajnoki címet nyert) helyét pedig az a Robert Garcia vette át, aki korábban már tizennégy bokszolót segített vb-övig. A brit tíz kilóval nehezebb és hét centiméterrel magasabb egyébként Usziknál.

A címvédő a mérkőzésre ukrán színekben érkezett, pólóján pedig a Szabadság színei felirat volt olvasható, valamint a mérkőzésen viselt nadrágja is az ukrán zászló színeit tükrözte.

Ami pedig a találkozót illeti, az első menetek alapján egyértelmű volt, hogy Joshua változtatott többet a visszavágóra, próbálta jobban behajlítani a térdeit, hogy alacsonyabb legyen az alapállása, és ezúttal jobban támadta Uszik testét is, de az ukránt nem sikerült megrendíteni az első menetekben. A címvédő aztán a negyedik menetben megcsillogtatta klasszisát, kiszámíthatatlan sorozatokkal lepte meg ellenfelét, volt, mikor átütötte a blokkot is. Ekkorra egyértelműen megtalálta a ritmust az ukrán, és az sem zökkentette ki, hogy az ötödikben benyelt egy mélyebb ütést a csípőjére.

Hat menet után még teljesen nyitott volt a meccs, viszont Joshua szurkolói talán joggal lehettek elégedetlenek amiatt, hogy a brit egyáltalán nem tudta fizikai fölényét kamatoztatni, talán túlzottan óvatosan (vagy taktikusan?) bokszolt. Legalábbis a mérkőzés előtt is általános vélekedés volt, hogy ökölvívásban Uszik nyerne, Joshua legnagyobb esélye a győzelemre a kiütés lehet, és a behúzott első két menet után érezhetően az ukrán irányított.

A nyolcadik menet végét tolta meg Joshua, nemcsak, hogy bevitte a legszebb sorozatát a meccsen testre, de látszott, hogy a legnagyobb károkat is ezzel okozta ellenfelének, aki a kilencedik felvonásban úgy tűnt, hogy lassabban is mozog, mint korábban. Sőt, ami érdekesebb volt, hogy kettejük párharcában először tűnt magabiztosnak és lehengerlőnek Anthony Joshua, akinek egyértelműen ez volt a legjobb menete.

Érezte ezt Uszik is, aki olyan tizedik menetet produkált, amiben Joshuától bravúr volt, hogy talpon maradt. Az ukrán pörgött, kombinálta az ütéseket, hol csak piciket vitt be ellenfelének, hol tényleg súlyos pofonokat, ez pedig láthatóan sokat kivett Joshuából, igaz, neki is volt egy bombája, ami kissé megrogyasztotta a riválist.

Anthony Joshua ment előre a legvégéig, próbálta egy kiütéssel lezárni a találkozót az utolsó menetben, de nem járt sikerrel.

Így a pontozók kezébe került a sorsa, és bár láthatóan felkészültebb volt most, a bírák közül csak egy látta őt jobbnak (115-113), kettő pedig Uszikot (115-113, 116-112), aki így megvédte a címeit.

A Compubox statisztikáit érdemes megnézni, Uszik egészen fenomenális utolsó három menetet produkált és összességében 170 ütéssel talált be, sezmben Joshua 124 pontos ütésével:

Usyk’s gas tank got him over again, as he pulled away over last 3 rounds, landing 79 of 232 punches to 29 of 149 for AJ. Usyk’s 170 landed punches were most by an AJ opponent. Usyk’s 39 landed in 10th were most by Joshua opponent. pic.twitter.com/el4ax8LYi8

— CompuBox (@CompuBox) August 20, 2022