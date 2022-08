„Kopasz Bálint a királyszám legnagyobb királya”

Hüttner Csaba szövetségi kapitány szerint a kanadai Halifaxben zajló kajak-kenu világbajnokság szombati napján K-1 1000 méteren diadalmaskodó Kopasz Bálint megmutatta, hogy ő a királyszám legnagyobb királya.

Kapcsolódó Két arannyal nyitottak a magyar kajakosok a világbajnokságon Kopasz Bálint K1 1000, Kiss Blanka, Lucz Anna K2 200 méteren győzött.

„Bálint és a lányok olimpiai számos érme kifejezetten szívet melengető, de összességében nem vagyok elégedett, mert szerepelhettünk volna jobban is, még ezzel a fiatal csapattal is. Aki itt van a helyszínen, az látja, hogy a pályák között micsoda különbségek vannak. Viszont Bálint még a legrosszabb pályán is megoldotta a feladatát,

ez mindent elmond arról, hogy mennyire profi, és ennek a királyszámnak a legnagyobb királya

– fogalmazott a közmédiának nyilatkozva a szakember.

A pályakülönbségekre utalva azt mondta, ha például Rendessy Eszter egy másik pályán megy a döntőben, akkor érmes lehetett volna.

„Ezzel együtt azt gondolom, hogy ez a hetedik hely az első felnőtt világbajnokságán, ebben a mezőnyben tökéletes teljesítmény” – jelentette ki Hüttner Csaba.

A szövetségi kapitány azt mondta, hiányérzete leginkább a férfi K-4 500 méteres egység miatt van, amely a B döntőben szerepelve végül 11. lett.

„Eddig is tudtuk, hogy ebben a számban pár tizeden múlnak a helyezések. Van három kiemelkedő egység, de utánuk nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. Fejlődni kell, hogy jövőre olimpiai kvótákat tudjon szerezni az egység, ezen fogunk dolgozni” – fogalmazott.

A fiatal női kajaknégyes hatodik helyével kapcsolatban azt mondta: a hajó tagjai közül többnek ez volt az első felnőtt világversenye, és hisz abban, hogy ezekben a versenyzőkben sokkal nagyobb a potenciál, évek múlva sokkal jobb eredményeket fognak elérni.

A vasárnapi zárónapra előretekintve úgy fogalmazott: bizakodó, szerinte sok számban van magyar éremesély, bár az időjárás erősen befolyásolni tudja az eredményeket.