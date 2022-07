„Nem gondoltam volna, hogy bárki képes erre” – szóló szökésből nyert Tour-szakaszt egy versenyző

Az éllovas Wout van Aert szóló szökésből nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát.

Az előző két etapot szökésben töltő, pöttyös trikós dán Magnus Cort a francia Anthony Perez társaságában tekert el a mezőnyből több mint hét percre.

Cort az eddigi szakaszokon mind a hat emelkedőt megnyerte, ezúttal ehhez további ötöt csatolt, mielőtt lemaradt Perezről. Ezzel a Tour összetettjét 1959-ben, a hegyi pontversenyt hatszor megnyerő Federico Bahamontes csúcsát döntötte meg.

Perezt az utolsó emelkedőn érték utol,ezt követően pedig a sárga trikós Van Aert kilőtt és tíz kilométeres szóló támadást vállalva mindenkit maga mögött hagyott. A belgának még arra is volt ideje, hogy repülő madár szárnymozdulatait imitálva ünnepelje pályafutása hetedik Tour-etapgyőzelmét.

