Majdnem megvakult a korábbi világbajnok bokszoló, miután arcába robbant a kuktája

Horrorisztikus kép látott napvilágot Guillermo Rigondeaux-ról, kétszeres olimpiai bajnok bokszolóról.

A 41 éves ökölvívó nem a ringben sérült meg, hanem saját otthonában. Főzés közben ugyanis a kukta felrobban és a kifröccsenő víz úgy szétforrázta Rigondeaux szemét, hogy elveszítette látása 80 százalékát. A Talksport szerint mellkasán és arcán is égési sérüléseket szerzett.

Guillermo Rigondeaux’s first picture since he suffered serious facial injuries when a pressure cooker exploded in his face back in March… pic.twitter.com/VDUV3IMGDb

— Michael Benson (@MichaelBensonn) July 5, 2022