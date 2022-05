Nyáron jön a nehézsúlyú bokszmeccs, amire a fél világ vár

Anthony Joshua Szaúd-Arábiában bunyózhat a profi boksz nehézsúlyú világbajnoki címeiért.

A három nagy szervezetnél is az ukrán Olekszandr Uszik birtokolja az öveket, miután éppen Joshuát verte meg. Természetesen egy ilyen összecsapás nem maradhat visszavágó nélkül, a brit ökölvívó promótere, Eddie Hearn pedig kedden bejelentette, hogy július 23-ára tervezik a bunyót, de akár egy-két héttel későbbre is tolódhat a dátum.

