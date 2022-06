A női vízilabda-válogatott Ausztrália ellen juthat elődöntőbe a hazai rendezésű vizes világbajnokságon.

Bíró Attila együttese Kolumbiát és Kanadát is legyőzte a csoportkörben, de Olaszország ellen kikapott, ezért már a legjobb nyolc közé jutásért is meccselnie kellett. Argentína ellen azonban hozták a kötelezőt a pólósaink és Ausztrália ellen is esélyesként ugranak medencébe a mieink.