„A bemelegítésnél éreztem, hogy jól mozgok” – szakadó eső ellenére is országos rekord

Kozák Luca országos csúccsal győzött 100 méteres gátfutásban a 127. atlétikai országos bajnokság második napján. A debreceni sprinter saját, 2020 augusztusában futott 12.71 másodperces rekordján javított egy századot szombaton és sorozatban ötödik bajnoki címét gyűjtötte be. A fedett Eb-n döntős Kozákot a szakadó eső sem akadályozta a csúcsdöntésben. Mögötte Kerekes Gréta lett a második, a hétpróbázó Krizsán Xénia pedig a harmadik – mindketten egyéni legjobbjukkal –, míg az előfutamban U20-as rekordot (13.23 mp) elért, utánpótlás vb-bronzérmes Tóth Anna az ötödik helyen végzett.

A péntek után még szombat reggel is nagyon meleg volt, szóval nem bántam, hogy az eső után egy kicsit lehűlt a levegő, és a szél is befordult hátszélnek. A címvédés céljából érkeztem az idei országos bajnokságra, ez gáton sikerült is, ahol szerettem volna megjavítani a 12.89-es idei legjobbam. A bemelegítésnél éreztem, hogy jól mozgok, majd futás közben is sikerült megcsinálnom azt, amit tudok