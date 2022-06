Vizes vb: elájult a vízben a műúszó, az edzője mentette ki

A műúszók egyéni szabadprogramjának szerdai versenynapján ijesztő pillanatokat éltek át a versenyzők és a nézők a margitszigeti Széchy Tamás Uszodában: az amerikai Anita Alvarez rosszul lett, majd elájult a vízben. Süllyedni kezdett, mire az edzője, Andrea Fuentes a segítségére sietett, utána ugrott a medencébe, majd egy vízimentő segítségével kimentette a vízből. Alvarez a medenceparton orvosi ellátást kapott, visszanyerte az eszméletét, a hírek szerint már jobban van.

American swimmer Anita Alvarez is lucky to be alive after she fainted while competing at the World Championships and had to be rescued by her coach on Thursday.

