Rasszista beszólás teheti tönkre egy autóversenyző karrierjét

Az Oracle Red Bull Racing felfüggesztette a Formula-2-ben induló pilótáját, Jüri Vipset.

A 21 éves versenyző csapattársával, Liam Lawsonnal streamelte, ahogy Call of Dutyznak, amikor az észt pilóta kimondta azt a bizonyos n-betűs szót, amire az egész világ azonnal ugrik. Így történt ez most is, hamarosan bejárta a közösségi médiát a felvétel.

i screenrecorded it, but it was around 02:26:26 pic.twitter.com/CclSOqERfP — katrin🏎 (@ilottofhope) June 21, 2022

Nem sokkal később érkezett az Oracle Red Bull Racing bejelentése is, amely szerint kivizsgálják csapaton belül a történteket, valamint elhatárolódtak mindenfajta kirekesztéstől.

Vips 51 ponttal hetedik helyen áll az F2-ben, de elképzelhető, hogy ezzel tönkre is tette a karrierjét, mert nem kizárt, hogy végleg ki is teszik csapatból.