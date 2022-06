Hosszú támadás végén harcolt ki hetest Tchaptchet, így aztán a harmadik győri kapus is bejött, de nem Solberg védte Gulldén lövését, hanem a kapufa. Ezúttal kimaradt a büntető. Megjött a közönség hangja és Hansen ugyan nagyon nagy gólt dobott, Pintea elzárását szabálytalannak ítélték a játékvezetők, a felvételek alapján joggal. Oftedal és Mörk csattant össze ezután, majd Knedliková talált be nagy birkózást követően, jött is az időkérés Ambros Martíntól.