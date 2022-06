Nadal az ellenfél sérüléséről: Nagyon rossz volt látni Saschát sírni

Zverevet kerekesszékben vitték be az öltözőbe, Nadal döntős a Garroson

A második szettben sajnálatos véget ért a Roland Garros első férfi elődöntője: a labdáért csúszó Alexander Zverevnek aláfordult a bokája, így fel kellett adnia a Rafael Nadal elleni meccset.

„Nagyon szomorú, hogy ez történt. Hihetetlen tornája volt. Tudom, mennyire szeretne megnyerni egy Grand Slam-tornát, most viszont nagyon peches volt. Abban biztos vagyok, hogy lesz még nagy verseny győztese, nem is egyszer. Nagyon kemény meccs volt, három órája játszottunk, és még a második játszmát sem fejeztük be.

Mindenki tudja, hogy egy álommal ér fel, hogy ismét döntőt játszhatok a Garroson, de nem így kellett volna befejeződnie a meccsnek. Együtt voltunk egy kis szobában, mielőtt közösen visszajöttünk a pályára, és nagyon rossz volt látni Saschát sírni

– nyilatkozta Nadal ellenfeléről.

A spanyol klasszis 14. alkalommal játszhat döntőt a párizsi versenyen, és ellenfele a novég Casper Ruud lesz, akivel eddig még nem találkozott.