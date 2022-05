„Swiatek olyan, mint Tyson, jól szájon vágja az ellenfeleit, öröm nézni”

Úgy tűnik, a tavalyi edzőváltás jó hatással volt a 21. születésnapját a jövő héten ünneplő Iga Swiatekre, aki február 16-a óta legyőzhetetlen. Megközelítheti Martina Navratilova 1984 óta fennálló csúcsát?

Most már biztos: új csillag született a Roland Garroson

Másfél éve már rácsodálkoztunk Iga Swiatekre, aki mondhatni a semmiből bukkant elő, és nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokságot.

A 21. születésnapját május 31-én ünneplő lengyel játékos 2020 októberében a világranglista 54. helyén állva érkezett meg a koronavírus-járvány miatt kivételesen ősszel megrendezett Roland Garrosra, majd szettveszteség nélkül, a döntőben az amerikai Sofia Kenint 6:4, 6:1-re lelépve megszerezte első és eddigi egyetlen Grand Slam-trófeáját. Tette mindezt úgy, hogy profi pályafutása során addig WTA-tornát sem nyert, sőt finálét is csak egyszer játszott.

Hihettük, hogy ez csak egyszeri fellángolás lesz, mert 2021-ben a legjobb eredménye egy Garros-negyeddöntő volt, igaz, Adelaide-ben és a római tornát győzött, így azért felverekedte magát év végére a világranglista 9. helyére.

Ami idén történik, az viszont eddig minden képzeletet felülmúl. Swiatek Adelaide-ben kezdett, ahol az elődöntőben kikapott az ausztrál Ashleigh Bartytól, majd az Australian Openen is a négy közé jutott, ott az amerikai Danielle Collinstól szenvedett vereséget. Dubajt elrontotta, mert a nyolcaddöntőben búcsúzott, de a Jelena Ostapenko elleni, február 16-i vesztes meccse óta senki sem tudta megállítani. A húszéves varsói immár 29 meccs óta veretlen, sorrendben megnyerte a dohai, az Indian Wells-i, a miami, a stuttgarti és a római tornát – és nyert két mérkőzést a Billie Jean King-kupában (a korábbi FED-kupában is).

Nem csak a győzelmek ténye döbbenetes, hanem az is, ahogy dominál a többiek felett: a sorozat során mindössze öt szettet bukott el, 12 játszmát 6:0-ra és további 10-et 6:1-re nyert meg.

Serena Williams 2013-as teljesítménye óta az egyetlen nő, aki zsinórban öt címet nyert. Egy másik rekordtól azonban még messze van: 1984-ben Martina Navratilova zsinórban 74 mérkőzést nyert meg.

Swiatek április 4-én átvette a világranglista vezetését (igaz, ehhez az is kellett, hogy az addigi éllovas Barty bejelentse visszavonulását), és egyelőre nem is látszik senki, aki veszélyes lehetne rá. Az idei Roland Garrost is könnyed győzelemmel kezdte, hétfőn csak két gémet vesztett az ukrán Leszja Curenko ellen (6:2, 6:0). A következő ellenfele csütörtökön Alison Riske lesz, akit eddig kettőből kétszer legyőzött.

Hogy mi lesz a vége? Nos, ha hinni lehet a legvadabb szurkolónak, akkor csakis a győzelem, mert lehet, Iga soha többet nem veszít…

Iga Świątek – Łesia Curenko 6:2, 6:0 w I rundzie #RolandGarros

🎾Mecz trwał 55 minut

🎾Iga wygrała 54 punkty. A Ukrainka tylko 22

🎾Iga wygrała 29. mecz z rzędu

🎾Iga ma w tym roku bilans 38-3#Jazda 👏💪 pic.twitter.com/mxs9EzXvpS — Łukasz Jachimiak (@LukaszJachimiak) May 23, 2022

Csak a tiramisu!

„A melbourne-i elődöntőben elszenvedett vereséget követően a világ drámai módon megváltozott számomra. Őrült hónapokon vagyok túl, Dohában és Indian Wellsben is nyertem, majd Ashleigh Barty sokkoló visszavonulása után világelső lettem. Néhány nappal később megnyertem a Miami Opent, de azóta nyertem Stuttgartban és Rómában is. Úgy érzem, ezzel túlteljesítettem az év elején kitűzött célokat” – írta saját rovatában a BBC-n. Szerinte a helyzete alapvetően változott, hiszen most már úgy tekintenek rá, mint akit meg kell verni, hiszen a világelsőt mindenki le akarja győzni.

„A pályán kívül is sokkal több a dolgom. Több időt töltök azzal, hogy újságírókkal beszélek, de meg kell tanulnom kezelni ezt a helyzetet is. A legfontosabb az, hogy legyen elég időm a pihenésre, és mentálisan is készen álljak a versenyekre.”

Szerinte Lengyelországban nehéz olyan helyet találni, ahol nem ismerik fel, így a barátokkal négy fal között, a házában vagy az ő házukban futnak össze. „De más országokban jobban inkognitóban tudok maradni. Külföldön gyakran sétálok, strandolok, és ha vannak is, akik odajönnek és gratulálnak, ezt elegánsan teszik. Tetszik, hogy az emberek ennyire tisztelettudóak.”

Elmondta, hogy kulcsfontosságú munkát végez a pszichológusa, Daria Abramowicz, mert több segítségre van szüksége a pályán és a pályán kívüli dolgok során az egyensúly megtalálásában. Úgy érzi, a profi tenisz is egyfajta csapatsport, amelyben neki egyetlen szerep jut, minél több mérkőzés megnyerése, és akikkel dolgozik, mással foglalkoznak, amelyek szintén kulcsfontosságúak a sikerhez.

„Miután Rómában megnyertem a címet, úgy megnyugodtam, hogy elmentem enni egy kis tiramisut. Ez a kedvenc csemegém. Természetesen befaltam az egészet. Remélhetőleg ezek a kalóriák nem lesznek hatással a Roland Garrosra!” – mondta.

Azok nyernek, akik támadnak

Nagyon kedveli a salakpályát, első négy WTA-döntője közül háromszor ilyen borításon játszott, és hogy mennyire fekszik neki, arra egy évvel ezelőtt Rómában nagyszerű példával szolgált:

mindössze negyvenhat perc alatt 6:0, 6:0-ra leiskolázta a cseh Karolína Plískovát a fináléban.

De több akart lenni, mint egy salakpályás menő. Tavaly éppen ezért megvált edzőjétől, Piotr Sierzputowskitól, és egy másik lengyelt, Tomasz Wiktorowskit választotta, aki korábban a világranglista-2. pozícióig eljutó Agnieska Radwanska munkáját irányította.

Szakértők szerint a játéka ezáltal átalakult, hamarabb üti meg a labdát, szélesebben teniszezik és a ritörnjeinek több mint a feléből pontot csinál, amire a statisztika szerint a női top tíz egyetlen játékosa sem képes rajta kívül.

„Korábban nem akartam ilyen kockázatot vállalni, mert nem akartam az a fajta játékos lenni, aki csak elpüföli a labdákat, és majd meglátjuk, bejön vagy sem. De tudom, hogy azok a játékosok nyernek, akik támadnak. És meg akartam tanulni, hogyan kell ezt csinálni” – nyilatkozta.

Egyszerűen átgázol az ellenfelein

Azzal, hogy 2020-ban megnyerte a Roland Garrost, Rafael Nadal óta ő a legfiatalabb, aki Grand Slam-győztes lett. Ezt pedig az egykori sztárok sem hagyhatták szó nélkül, a US Open-győztes Andy Roddick például nagy rajongója lett.

Olyan, mint Mike Tyson, aki egyszerűen csak besétált a ringbe és püfölni kezdte az embereket. Swiatek is ilyen, jól szájon vágja az ellenfeleit, öröm nézni

– mondta.

Szerinte a hasonlat azért is megállja a helyét, mert amint kilép a salakra a Roland Garroson, ugyanolyan félelmet kelt az ellenfelekben, mint Tyson fénykorában.

Roddick úgy látja, hogy a lengyel teniszező ugyanolyan, mint bálványa, Nadal.

Egyszerűen átgázol a következő ellenfélen is, és ezek nem hétköznapi győzelmek, hanem az igazi uralom jelei. Nadal pontosan ugyanígy játszott évekkel ezelőtt. Iga sok mindenben emlékeztet rá

– mondta.

A háború és nem a pontok miatt aggódik

Az viszont jó kérdés, hogy mi lesz Wimbledonban. A férfi tenisztornákat szervező ATP és a női viadalokat bonyolító WTA ugyanis már jelezte, hogy az idei tornán nem oszt világranglista-pontokat. A két szervezet azzal indokolta döntését, hogy a wimbledoni bajnokság szervezői Oroszország ukrajnai háborúja miatt nem engedik indulni az orosz és fehérorosz játékosokat.

Így viszont lehet, a legjobbaknak nem is éri meg elutazniuk.

„Sajnos ez egy nagyon nehéz helyzet, és bármilyen döntés születik, valakinek káros lesz. Néhány hete részesei vagyunk ennek a vitának. A probléma az, hogy a versenyszervezők és a WTA, az ATP és az ITF illetékesei eltérő véleményen vannak. A döntéshozóknak közös álláspontot kellene kialakítaniuk, hogy sportágunk egységes legyen. Most nincs ilyen érzésem” – magyarázta a teniszező.

Úgy fogalmazott, egyelőre igyekszik elkerülni azt, hogy közvetlenül kimondja, amit gondol. „Egyrészt a ranglista első helyezettjeként úgy érzem, hogy tennem kellene valamit, másrészt még csak 20 éves vagyok, és hiányzik a megfelelő élettapasztalatom. Ha készen állok többet mondani, megteszem” – tette hozzá.

Ugyan nem mondta ki, hogy bojkottálná a versenyt, de azt megjegyezte, számára nem okozna gondot, hogy nem adnak világranglista-pontokat.

Idén annyi pontot szereztem, hogy nem fog fájni. Engem inkább ennek a döntésnek a politikai vonatkozásai befolyásolnak. A háború és nem a pontok miatt aggódom

– hangsúlyozta.