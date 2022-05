153 kilométer per órával süvítő baseball-labda találta fejbe a riporternőt

Kelsey Wingert a hét elején a Colorado Rockies és San Francisco Giants baseballmeccsén dolgozott, amikor egy labda homlokon találta. A riporternő a közösségi oldalán azt írta, a labda 95 mérföld per órával szállt, ami közel 153 km/h-nak felel meg.

Azt írta, hogy egyből olyan segítséget kapott a coloradói csapattól és az egészségügyi stábtól, amilyet korábban még nem tapasztalt. Kórházba vitték, ahol összevarrták a sebet a homlokán, majd öt órán át különböző vizsgálatoknak vetették alá, de mindegyik eredménye negatív lett, nem szenvedett további sérüléseket.

Checking in – Monday, I took a 95 MPH line drive to my head.

The @Rockies & @ATTSportsNetRM have treated me like family. Getting me treatment & to the best hospital ASAP. I was at hospital for 5 hours w/ David Woodman (GM of AT&T SN), his wife, Paula & my producer Alison Vigil. pic.twitter.com/UzhlCzclNE

— Kelsey Wingert (@KelsWingert) May 18, 2022