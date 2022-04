„A szart is kiúsztam magamból” – Holló hatalmasat hajrázott 400 vegyesen

Milák Kristóf után Szabó Szebasztián is a világranglista élére pillangózott: a győriek kiválósága ötvenen úszta az idei legjobb időt az országos bajnokság harmadik napján Debrecenben. Később röpködtek a vb A szintek: Pádár Nikolett 200 gyorson, majd Holló Balázs és Kós Hubert 400 vegyesen remekelt, Holló ideje a világ idei hatodik legjobbja. A nap kuriózuma Horváth Dávid és Zombori Gábor holtversenyes aranyérme 200 mellen.

Hosszú Katinka: Nem is olyan rossz, ha az a nagy hír, hogy kikapok

Milákot lerombolta a betegség, de így is a világ idei legjobbját úszta

Parádés fináléval indult a nap, férfi 200 gyorson a Milák Kristóf, Németh Nándor párbaj újabb felvonását láthattuk. 50-en és 100-on Milák volt a jobb, ám ami ennél is érdekesebb, hogy 2017 óta az olimpiai bajnok 200-on ötből ötször előzte meg kortársát az ob-ken: 2017 és 2019 között az ezüstéremért folytatott csatákban, az elmúlt két évben pedig az aranyért.

Kapcsolódó Hónapokra eltiltották a háborúpárti orosz úszót A kétszeres olimpiai bajnok Jevgenyij Rilov januárig nem versenyezhet.

Most azonban eljött Németh ideje: bár 150-ig Milák állt jobban, a fordulónál még 24 századdal vezetett, az utolsó ötvenen azonban a BVSC-s rivális fél másodpercet hozott rajta, így végül ő ért előbb a falhoz, 27 századmásodperces előnnyel. Németh így pályafutása során először 200-on is magyar bajnok lett.

„Az elején féltem, a száz gyors után azt hittem, hogy nem fog menni ez a szám, de úgy érzem, ahogy telnek a napok, egyre jobban úszom – ezt már egy párszor bebizonyítottam… Úgy voltam vele, hogy ha 1:48-on belül úszom, akkor nem érdekel, hányadik helyen végzek, az idő volt a cél.

Hogy nyertem és megvertem Kristófot, és ezzel először lettem országos bajnok ezen az ob-n, már csak hab a tortán

– vélte Németh Nándor.

Pádár Nikolett nagyot úszott 200 gyorson

Milák Kristóf később egy újabb komoly párharcra vonult fel: 50 pillangón a táv Európa-bajnokával és rövid pályás világrekorderével, Szabó Szebasztiánnal csináltak egy sebességtesztet. Akárcsak egy napja, ismét kiderült, az egyhosszos távokon Szabó verhetetlen, 23.08 másodperces ideje a világ idei legjobb eredménye.

A nőknél 200 gyorson Pádár Nikolett nem hagyott esélyt Késely Ajnának, junior Európa-bajnokunk fokozatosan növelte a különbséget, és végül meggyőző fölénnyel nyert. A szegediek ifjú kiválósága ráadásul megúszta az A szintet úgy, hogy mind Kapás Boglárka, mind Jakabos Zsuzsanna korábbi idejénél jobban teljesített.

Kétszáz mellen kalandos úton jutott el a dobogó tetejéig Horváth Dávid és Zombori Gábor. Egyrészt a távot Gyurta Dániel 2017-es visszavonulása óta uraló Horváth rutinos benyúlásának köszönhetően hozta vissza magát az élre, Zombori ugyanis óriási hajrával már-már győztesnek látszott, végül azonban holtversenyben végeztek.

Az osztrák Christopher Rothbauer ugyan mindkettőjüket megelőzte másfél méterrel, ám egy szabálytalan forduló miatt kizárták, így a Horváth, Zombori kettős komoly feladvány elé állította Sós Csaba szövetségi kapitányt, elvégre ez az idő B szint, amivel csak egy úszó nevezhető a világbajnokságra.

Micsoda négyszáz vegyes!

Négyszáz vegyesen brutális csatát vívott Kós Hubert és Holló Balázs. Kós őrült tempót diktált az első három hosszon, látványosan tudta magát tartani mellen, és még az utolsó hosszra is másodpercnyi előnnyel fordult. Holló azonban egészen elképesztő hajrát nyitott, és végül 35 századdal előbb ért a falhoz – a 4:13.15 nagyon komoly A szint, világranglista-6. idő, Kósé a 7., szintén A szint.

Hát most a szart is kiúsztam magamból, már elnézést.

Nagyon fájt, de láttam féltávnál, hogy Hubi van előttem kábé egy testhosszal, és ekkor is tudtam, hogy az utolsó ötvenen fog eldőlni minden. Iszonyatosan fájt minden, főleg az utolsó húsz méter, ott a combom az teljesen KO volt. Tudtam, ha most nem úszok ki magamból mindent, az egész edzőtábort, az összes munkámat, akkor az mind kárba vész. Most tényleg mindent kiadtam magamból, a szívem-lelkem benne volt ebben” – nyilatkozta Holló Balázs.

Ez sem kis kihívás a kapitánynak, elvégre kvalifikációs idők terén Verrasztó Dávid tavalyi produkciói magasan jobbak, ugyanakkor most csaknem hét másodperccel maradt el az élen végzők mögött.

Hosszú nagyon fáradt volt

A hölgyeknél Hosszú Katinka a régi időket megidéző módon, fél medencehosszal győzött, így második aranyérmét szerezte meg Debrecenben – és azért a 4:39-en belüli idejével továbbra is a világranglista negyedik helyén áll.

Nem szoktam ilyeneket elárulni, de nagyon fáradt voltam. Úgy jöttem le a döntőkre, hogy próbáltam eladni a pályámat a 400 vegyesre, de senki sem szerette volna átvenni…

Úgy álltam neki, hogy összeszedtem magam, és ezért mosolygok most ennyire, mert legyőztem önmagam. Függetlenül attól, hogy fáradt voltam, sikerült jobbat úsznom, mint két hete, Stockholmban” – mondta Hosszú.

A napzáró gyorsváltókban a férfiaknál a BVSC utcahosszal győzött – Németh Nándor második aranyát zsákolta be pénteken –, míg a hölgyeknél a Vasas a rövidpályás bajnoki cím után immár az ötvenes medencében a legjobbnak bizonyult.