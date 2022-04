Videón, ahogy leiskolázta a világbajnoki mezőnyt Liu Shaoang

Ahogyan arról beszámoltunk, Liu Shaoang 500, 1000, 1500 méteren is aranyérmet nyert a montreali világbajnokságon. Teljesítményével tükörsimán nyerte vált összetettben is első még úgy is, hogy 3000 méteren hetedikként zárt.

A történelmi hőstettet nem lehet elégszer visszanézni, aki erre vágyna, azoknak kedveskedünk cikkünkkel.

Az 1500 méteres döntő:

Az 1000 méteres döntő:

Az 500 méteres döntő: