„Lehet, hogy megölnek, vagy nekem kell ölnöm. Ilyen a háború” – a legrosszabbra készül a korábbi sikeres teniszező

Márciusban katonának állt Alekszandr Dolgopolov, korábban a világranglista harmadik helyezett teniszezője. A 2011-ben Australian Open-negyeddöntős játékos hivatalosan visszavonult tavaly, így nem akadályozta semmi, hogy bevonuljon a seregbe.

Lett volna pénze és befolyása is, hogy elkerülje a katonaságot, csakhogy Dolgopolovnak esze ágában sem volt. Harcolni akart az oroszok ellen.

– idézte a Sports Illustrated az ukrán teniszezőt.

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo

— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 16, 2022