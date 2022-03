„Megöli a reményt és az ambíciót is” – a sakkszövetség orosz elnöke is kikelt a háború ellen

A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) orosz elnöke, Arkagyij Dvorkovics nyilatkozatban állt ki az ukránok mellett és azt mondta, az életben a legrosszabb dolog, ami történhet, az a háború, beleérte azt is, ami most Ukrajnában zajlik. Kijelentése azért is különösen erős, mert többször is a háború szót használta, miközben az oroszországi narratíva különleges katonai művelet, ami most zajlik.

A háború nem csak értékes emberéleteket követel. A háború megöli a reményt és az ambíciót is, befagyaszt vagy szétrombol kapcsolatokat

– idézi a Reuters a FIDE elnökét.

Dvorkovics korábban volt Dmitrij Medvegyev gazdasági tanácsadója, majd 2012 és 2018 között miniszterelnök-helyettes volt. 2018 októberében választották meg a FIDE vezetésére, ő a szervezet második orosz elnöke.