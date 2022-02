Botrány az NFL-ben: a karrierjét is kockára téve beperelte a ligát az edző

Az NFL alapszakaszát követő héten nagytakarítást szoktak végezni a rájátszásba be nem jutott csapatok, ekkor kerülnek lapátra azok a főedzők, akikkel elégedetlenek a tulajdonosok. A mostani szezonban sem volt ez másképp, az viszont meglepő volt, hogy a Miami Dolphinsnál megköszönték Brian Flores addigi munkáját, pedig a csapat erőn felül teljesítve kilenc győzelemmel és nyolc vereséggel zárt, épphogy lemaradt a playoffról és elég biztató képet festett. Ráadásul volt még két év hátra a szerződéséből.

A hamarosan a 41-et betöltő edző február 1-jén aztán beperelte nemcsak a Dolphinst, hanem magát az NFL-t, valamint két másik franchise-t, a Denver Broncost és a New York Giantset.

A Giantsnél történtek, pontosabban egy üzenetváltás erősítette meg Florest abban, hogy fel kell szólalnia az igazáért, még ha ezzel azt kockáztatja, hogy véget érhet az NFL-es karrierje. Üzenetekkel tudja bizonyítani, hogy a New York-i klub már azelőtt eldöntötte, kit nevez ki főedzőnek, hogy vele egyáltalán leültek volna tárgyalni, őt azonban mégis berendelték egy többórás megbeszélésre. Flores a New England Patriotsot irányító Bill Belichickkel folytatta le az említett üzenetváltást, a Pats főedzője pedig rossz embernek gratulált a kinevezéshez: Brian Daboll lett ugyanis a befutó. A New York Giants a Floresszel való interjúra a gyanú szerint csak és kizárólag azért kerített sort, hogy a franchise megfeleljen a Rooney Rule-nak, azaz a liga azon szabályának, miszerint kisebbségi edzőt is meg kell hallgatni a főedzői posztok esetében.

Former #Dolphins HC Brian Flores is suing the NFL and the Giants alleging racism in their hiring process. Flores has texts from Bill Belichick congratulating him for getting the job — but Flores had yet to interview. The text was meant for Brian Daboll. https://t.co/gmPUw9gHIq pic.twitter.com/tyTztTf3br

— Ari Meirov (@MySportsUpdate) February 1, 2022