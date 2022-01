Modern öttusa: párnacsata vagy drónverseny is felválthatja a lovaglást

Egészen elképesztő ötletekkel rukkolt elő a Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) sportolói bizottsága, amely szerint nyolc sportágat javasoltak a lovaglás helyett.

Az UIPM novemberi közgyűlése helybenhagyta a végrehajtó bizottság nagy vitát kiváltó döntését, amely szerint a lovaglás kikerül, és a nélküle történő lebonyolításról szóló javaslatot nyújtanak be a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) a 2028-as Los Angeles-i játékokra vonatkozóan.

Akadtak már ötletek a sakkozáson át az e-sportig, de a mostani nyolc sportág még inkább megosztja majd a sportolókat és szurkolókat.

A teljes lista tartalmazza a kerékpározást (vagy mountain bike-ot), a motokrosszt, a görkorcsolyát, az akadályversenyt, az akadályfutást, a gátfutást, a drónversenyt és a párnacsatát is.

Az Instagram-bejegyzésnél többen feltették a kérdést, utóbbi vajon vicc-e, de kiderült nem. A párnacsata egy elfogadott küzdősport, ahol a versenyzők speciális párnákkal püfölik egymást.

Just when you think you’ve seen it all…

The Pillow Fight Championship will make its live, pay-per-view debut this weekend.pic.twitter.com/EQHrS5Llxx

— Front Office Sports (@FOS) January 24, 2022